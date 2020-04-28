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Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня зовут Денис, и я веду блог Hyip Hunter, посвящённый заработку в высокодоходных инвестиционных проектах. Сам я зарабатываю в них с 2014 года. Здесь вы найдете самую актуальную информацию на эту тему. Кому интересно – вот моя история знакомства с инвест. проектами.

Также здесь много статей на тему криптовалют, платежных систем и безопасности в сети. А по этой ссылке список проектов, в которые я инвестирую.

Преимущества блога Hyip Hunter:

1. Вы не увидите здесь проектов из серии “всё подряд, лишь бы разместить рефссылку”, как это часто бывает. На блоге в рабочем разделе размещены обзоры только качественных хайпов, отобранных лично и в которые вложены деньги.
2. Моя цель – не сотни рефералов-новичков, которые бесконечно реинвестируют, а большая команда грамотных инвесторов, которые со мной будут в профите. Именно поэтому на блоге множество полезных и актуальных статей, которые помогают зарабатывать.
3. Все партнеры могут рассчитывать на поддержку и советы.
4. Бонусы для моих партнеров (рефбек, кэшбэк) практически в каждом проекте. Бонус может составлять от 2% до 15% от вклада, в зависимости от партнерской программы проекта.
5. Компенсации потерь для рефералов в некоторых проектах. Более подробно об этом здесь. Коротко: если напротив проекта стоит значок щита, то инвестируя в данный проект вы либо получите прибыль, либо компенсацию.
6. Вы можете получить призы за активность в комментариях.

7. Честность. Заходя на многие ресурсы, нас встречают хвалебные речи о “безрисковом заработке”, что “деньги перестанут вас беспокоить”. Врут прямо с порога. Я же говорю прямо: риски есть, деньги заботить не перестанут (они продолжают заботить даже богатейших людей мира). Но грамотно инвестируя, заработать реально – без приглашений, на пассиве.

8. Уютный чатик в Телеграме: присоединиться.

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Кошелек Perfect Money – регистрация, как пополнить перфект мани, отзывы

Денис HyipHunter Опубликовано: 28.04.2020 Обновлено: 28.04.2020   152773

Perfect Money кошелек

Офшорная платежная система Perfect Money является наиболее популярной ЭПС в сфере онлайн-инвестирования. Низкие комиссии, анонимность и отсутствие контроля со стороны налоговых органов сделали ее оптимальным инструментом для многих инвесторов и фрилансеров.

В этой статье я подробно расскажу о том, какие преимущества предлагает платежка своим пользователям и как создать кошелек Perfect Money.

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Электронные платежные системы

Gamestech io – Отзывы и обзор Gamestech (Защита вкладов)

Денис HyipHunter Опубликовано: 25.04.2020 Обновлено: 25.04.2020   455

Gamestech io Отзывы

Здравствуйте! Продолжаю подбирать новые хайпы для участия, в этот раз остановил свой выбор на среднепроцентнике и далее в обзоре представлю свои отзывы о Gamestech io (официальный сайт).

Gamestech io – средник с незаурядной подготовкой, реклама которого началась за неделю до официального запуска. Администрация площадки запланировала масштабную международную раскрутку, поэтому отзывы о Gamestech io уверенно распространяются не только в СНГ, но и в более отдаленных регионах.

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Все рабочие проекты

Advcash: кошелек и платежная система Адвакэш, отзывы, регистрация

Денис HyipHunter Опубликовано: 23.04.2020 Обновлено: 24.04.2020   82616

Advcash кошелек отзывы

Платежная система Advcash (официальный сайт) – популярный агрегатор интернет-платежей, который пользуется спросом как среди бизнес-клиентов, так и среди частных пользователей.

Адвакэш зарекомендовала себя как безопасная и простая в освоении платежка с полным набором инструментов, среди которых возможность выпуска карт для клиентов. В этой статье вы узнаете все подробности об этой ЭПС, а также сможете ознакомиться с инструкцией, которая подскажет, как создать кошелек Advcash.

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Электронные платежные системы

Что такое DPoS или Delegated-Proof-of-Stake в криптовалюте?

Денис HyipHunter Опубликовано: 21.04.2020 Обновлено: 21.04.2020   126

Что такое DPoS

В блокчейне каждой криптовалюты действует свой метод достижения согласия между участниками. На сегодняшний день одним из наиболее экономически выгодных является алгоритм Delegated-Proof-of-Stake, который не требует больших затрат мощностей и электроэнергии.

Что такое DPoS, как этот алгоритм работает и почему он выгоднее остальных методов достижения консенсуса в сети – я расскажу в этой статье.

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Криптовалюта

Game of Thrones me – Отзывы и обзор (Бонус 3% + Защита вкладов)

Денис HyipHunter Опубликовано: 17.04.2020 Обновлено: 23.04.2020   1210

Game of Thrones me Отзывы

Доброго времени суток! На обзоре интересный проект, который точно оценят по достоинству любители сериалов – далее в статье предлагаю свои отзывы о Game of Thrones me (официальный сайт).

Game of Thrones me – среднепроцентный проект, официально стартовавший в декабре 2018-го. Тогда о фонде никто не знал, потому что вел работу он в режиме партизанства, практически без рекламы – если не брать в учет парочку мониторов.

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Все рабочие проекты

WiseDeposit com – Отзывы и обзор. Даю бонус 5% от вклада + акция возврат потерь

Денис HyipHunter Опубликовано: 17.04.2020 Обновлено: 17.04.2020   66263

WiseDeposit com отзывы

Приветствую! Эта статья расскажет об одном из наиболее прибыльных проектов моего портфеля, в котором я участвую уже с 2017 года и не только отлично зарабатываю, но и компенсирую убытки с других фондов. Речь пойдет о WiseDeposit, отзывы и особенности которого я подробно опишу далее в обзоре.

WiseDeposit – один из наиболее популярных проектов среди моих партнеров, к которому регулярно присоединяются новые участники. Никого не смущает, что площадка в работе с мая 2017 года, ведь этот фонд – настоящий пример для админов. Организаторы проекта построили его на франшизе легендарной площадки СуперКопилка и, как видите, модель с графиком выплат отлично показала себя в обоих проектах.

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Все рабочие проекты

Moriarty-2 io – Отзывы и обзор второго раунда смарт контракта Moriarty-2 (Защита вкладов)

Денис HyipHunter Опубликовано: 15.04.2020 Обновлено: 19.04.2020   1087

Moriart io Отзывы

Доброго времени суток! В моем списке инвестиций новый проект, который многим моим партнерам покажется очень знакомым. Далее в статье представлю подробный обзор и отзывы о Moriarty 2 io (официальный сайт).

Проект Moriarty 2 io – возвращение админа известного в прошлом смарт-контракта Moriarty, в котором очень многие хорошо заработали. Я и моя команда подключились к фонду не со старта, но тоже смогли получить солидный профит в размере около 80%. Поэтому, когда я узнал, что админ перезапустил проект, да еще и совершенствовал маркетинг, то я без долгих раздумий решил присоединиться к инвестициям.

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