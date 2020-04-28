Впервые здесь? Нажмите сюда, чтобы узнать о преимуществах блога!

Здравствуйте, уважаемые читатели. Меня зовут Денис, и я веду блог Hyip Hunter, посвящённый заработку в высокодоходных инвестиционных проектах. Сам я зарабатываю в них с 2014 года. Здесь вы найдете самую актуальную информацию на эту тему. Кому интересно – вот моя история знакомства с инвест. проектами.

Также здесь много статей на тему криптовалют, платежных систем и безопасности в сети. А по этой ссылке список проектов, в которые я инвестирую.

Преимущества блога Hyip Hunter:

1. Вы не увидите здесь проектов из серии “всё подряд, лишь бы разместить рефссылку”, как это часто бывает. На блоге в рабочем разделе размещены обзоры только качественных хайпов, отобранных лично и в которые вложены деньги.

2. Моя цель – не сотни рефералов-новичков, которые бесконечно реинвестируют, а большая команда грамотных инвесторов, которые со мной будут в профите. Именно поэтому на блоге множество полезных и актуальных статей, которые помогают зарабатывать.

3. Все партнеры могут рассчитывать на поддержку и советы.

4. Бонусы для моих партнеров (рефбек, кэшбэк) практически в каждом проекте. Бонус может составлять от 2% до 15% от вклада, в зависимости от партнерской программы проекта.

5. Компенсации потерь для рефералов в некоторых проектах. Более подробно об этом здесь. Коротко: если напротив проекта стоит значок щита, то инвестируя в данный проект вы либо получите прибыль, либо компенсацию.

6. Вы можете получить призы за активность в комментариях.



7. Честность. Заходя на многие ресурсы, нас встречают хвалебные речи о “безрисковом заработке”, что “деньги перестанут вас беспокоить”. Врут прямо с порога. Я же говорю прямо: риски есть, деньги заботить не перестанут (они продолжают заботить даже богатейших людей мира). Но грамотно инвестируя, заработать реально – без приглашений, на пассиве.

8. Уютный чатик в Телеграме: присоединиться.

Заинтересовались? Самое время начать с этой статьи.

Понравился сайт? Оставьте отзыв! И не стесняйтесь обращаться по контактам :)